Киевщина: преступная группа изготавливала и сбывала амфетамин

В Киевской области прекращена деятельность преступной группы, которая изготавливала и сбывала амфетамин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, ведомством возбуждено уголовное дело по фактам незаконного производства, изготовления, хранения и перевозки с целью сбыта, а также незаконного сбыта психотропных веществ, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием установлено, что с целью наживы группа лиц арендовала квартиры в населенных пунктах Киевской области, где незаконно изготавливала психотропное вещество – амфетамин, который сбывала как на территории области, так и в столице.

На причастность к совершению преступления проверяется работник милиции, который подозревается в руководстве действиями других участников группы, в поставках им оборудования и реактивов для изготовления амфетамина, а также в налаживании сбыта психотропного вещества.