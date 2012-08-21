В Донецкой области сын до смерти избил 62-летнюю мать

В Харцызске Донецкой области 40-летний сын до смерти избил свою 62-летнюю мать.

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в своем частном доме в Харцызске с рубленой раной головы, ушибами грудной клетки, гематомами шеи был обнаружен труп 62-летней пенсионерки.

Работники уголовного розыска задержали ранее судимого сына потерпевшей, который в результате ссоры сковородой, а также ногами избил свою мать, от чего та скончалась на месте. Мера пресечения избирается.