Мужчина подорвался на гранате Второй мировой, разведя костер в лесу

В Кировоградском районе Кировоградской области местный житель подорвался на гранате времен Второй мировой войны, разведя костер в лесу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В воскресенье, 19 августа, в Кировоградский РО УМВД Украины поступило сообщение из лечебного заведения о госпитализации мужчины с телесными повреждениями в виде рваной раны правого плеча. Выяснилось, что пострадавший вместе с товарищем отправился в лес искать металлолом.

В тот день мужчинам, по их словам, удалось найти несколько килограммов металла. Когда уставшие они присели на опушке леса и развели костер, под огнем в земле обнажился металлический корпус гранаты Ф-1. В результате взрыва обломком был тяжело травмирован один из искателей металла. На данное время врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По данному факту работниками Кировоградского районного отдела проводится проверка.