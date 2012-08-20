В Бердянске пенсионеру винтом катера отрезало ногу

В Бердянске пенсионеру во время купания в море винтом катера отрезало ногу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию 19 августа из Бердянской городской больницы, куда 68-летний житель Бердянска был доставлен после случившегося.

Согласно заключению медиков, у мужчины «травматическая ампутация правой голени и перелом левой голени».

По факту травмирования пенсионера винтом катера 20 августа правоохранители возбудили уголовное дело по ст.291 УК Украины – «Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее тяжкие последствия», - сообщили в прокуратуре.

Уже установлено, что «травмы пенсионер получил, когда, купаясь в море, попал под катер «Плаза» с трехлопастным винтом под управлением 36-летнего жителя Бердянска».

«Проводятся мероприятия по установлению очевидцев происшествия, назначению необходимых экспертиз», - сообщили в пресс-службе.