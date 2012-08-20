В Киевской области в ДТП погиб 8-летний ребенок
14:35, 20 августа 2012Новости регионов
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lanos съехал в кювет и перевернулся
В воскресенье в Киевской области в ДТП погиб 8-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, авария произошла на 104-м км автодороги Украинка – Ржищев – Канев. Автомобиль Daewoo lanos съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП 8-летний ребенок погиб, а еще пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения.
Продолжается расследование.
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