В воскресенье в Киевской области в ДТП погиб 8-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, авария произошла на 104-м км автодороги Украинка – Ржищев – Канев. Автомобиль Daewoo lanos съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП 8-летний ребенок погиб, а еще пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения.

Продолжается расследование.