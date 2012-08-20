Двое взрослых и ребенок погибли под щебнем, что высыпался из грузовика

Вчера в 11.30 в с. Боровка Черновицкого района Винницкой области перевернулся на обочину КрАЗ с полуприцепом, загруженным щебнем.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пешеходы на обочине были засыпаны щебнем. Погибли три человека, в том числе ребенок 2009 г. р.

Еще один человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работала оперативная группа территориального управления МЧС в Винницкой области.