Работники МЧС спасли пожилую женщину, упавшую в колодец

В Сумской области работники МЧС спасли 74-летнюю женщину, которая упала в колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, чрезвычайный случай произошел 17 августа: в 17:42 на линию экстренного вызова «101» г. Конотоп поступило сообщение о том, что в частном хозяйстве в колодец попала пожилая женщина. На место происшествия срочно выехал дежурный караул 8-й самостоятельной государственной пожарной части в составе двух отделений.

На месте было установлено, что пострадавшая находится на глубине 7 метров в холодной воде. Женщина держалась за лестницу, которую спустили вниз соседи, но она оказалась короткой.

С помощью пояса и веревки работники МЧС подняли женщину на поверхность и передали врачам «скорой». По их словам, еще полчаса – и 74-летняя женщина могла бы погибнуть от переохлаждения. После оказания необходимой помощи пострадавшую госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.