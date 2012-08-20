В Крыму столкнулись легковушки: пострадали 5 детей
10:47, 20 августа 2012Новости регионов
1
Все госпитализированы
В Крыму в воскресенье в 15.35 возле с. Урожайное Сакского района на автодороге Симферополь – Харьков в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 8 человек, в том числе 5 детей (2000–2011 г.р.).
Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter