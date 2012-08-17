Больницы Николаевщины получили 21 "скорую помощь"

Больницы Николаевской области в рамках Социальных инициатив Президента получили ключи от 21 автомобиля автомобилей "скорой помощи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского областного совета, ключи от машин "УАЗ" сегодня получили главврачи центральных районных, городских и областной больницы. Таким образом, каждый район Николаевской области уже сейчас имеет по новой машине скорой помощи.

Глава областного совета, первый заместитель главы Николаевской областной организации Партии регионов Игорь Дятлов, выступая на торжественном вручении, сообщил, что вскоре ожидается получение еще 43 машин, за которые уже уплачено 6,762 млн грн. бюджетных средств, машины закупаются на средства государственной субвенции. В целом Николаевская область получит 64 машины – минимум по три на каждый район. Общая их стоимость – 9,660 млн грн.

Губернатор Николай Круглов сообщил, что машины, которые должна получить область, уже оплачены.

«Теперь самое главное – скорость доставки машин сюда к нам, - сказал Н. Круглов. - На следующей неделе доставят еще семь автомобилей, затем – еще семь. Всего будет 64 автомобиля. А в следующем году, 2013-м, снова будет бюджет, и мы будем смотреть на дополнительные автомобили, на замену старых. Мы вышли из того момента, когда еле-еле сводили концы с концами. Медицина теперь вздохнет с облегчением. 2013-й будет еще лучше».

Как отметила на торжественной церемонии вручения начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Светлана Хотина,на сегодняшний день, кроме Николаевской области, ни одна другая не закупила такого количества машин.