В Ивано-Франковском онкодиспансере заработал 16-срезовый компьютерный томограф

В Ивано-Франковском областном клиническом онкологическом диспансере состоялся запуск современного 16-срезового компьютерного томографа для диагностики и планирования качественной лучевой терапии.

Как передает корреспондент УНИАН, томограф презентовали представители Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», которое в рамках проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» приобрел аппарат для области за 5,6 млн грн.

По словам руководителя проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» Виктории Миколаюк, на реализацию всего проекта в Украине фонд Рината Ахметова выделил 315 млн грн.

«Более 80 млн грн из этих средств направлены на усиление лечебной и диагностической базы восьми областей Западной Украины», - отметила В.Миколаюк.

По ее словам, компьютерный томограф обеспечивает высококачественное изображение при существенном снижении облучения. Специализированный аппарат разработан для выявления опухолей, метастазов и стадирования опухолевого процесса. Томограф дает возможность проводить планирование лучевой терапии и оценивать качество лечения. Клиническая производительность сканера обеспечивает обследование от 15 до 17 пациентов за смену.

«Передавая оборудование государственным медицинским учреждениям, мы акцентируем на том, что государство должно обеспечить доступность диагностики на нем для каждого пациента», - отметила представитель фонда «Развитие Украины».

«Мы обеспечили больницу расширенным планом обучения врачей, ведь 70% успеха этого аппарата в их руках. Мы также обеспечили больницу трехлетней гарантией с момента начала работы. Обеспечили и расходными материалами на первые 100 обследований», - отметила В.Миколаюк.

Она также передала больницы сертификат на 150 тыс. грн для обеспечения сложных обследований, которых хватит на 600 пациентов до конца года.

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк поблагодарил фонд Рината Ахметова за помощь в обеспечении лечебных заведений Прикарпатья современной медтехникой.

По его словам, сверхсовременное оборудование даст возможность тысячам больных области получить на год качественную специализированную диагностику. «Уже не придется нашим больным ехать в Австрию или Германию, а пройти диагностирование в области», - отметил руководитель области.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Романчук сообщил журналистам, что в настоящее время в области - почти 20 тыс. онкобольных.

По его словам, из областного бюджета на капитальный ремонт помещения, в котором разместили томограф, выделено 500 тыс. грн. А стоимость всех ремонтных работ составляет 980 тыс. грн. Остальные необходимые средства привлекли от спонсоров и меценатов.