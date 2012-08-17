В Ялте состоялся футбольный матч в поддержку проекта «Сиротству – нет!»

Сегодня на набережной Ялты состоялся футбольный матч между лауреатами и конкурсантами «Детской «Новой Волны - 2012» и ребятами из школы-интерната г.Кривого Рога.

Как передает корреспондент УНИАН, игра состоялась в рамках партнерства «Детской «Новой Волны-2012» и фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", который с 2008 года системно решает проблемы сиротства в Украине.

Матч состоялся в поддержку национального проекта «Сиротству – нет!».

«Таким образом мы хотим привлечь внимание к детям старшего возраста, потому что дети помладше очень хорошо уходят в украинские семьи. Очень бы хотелось, чтобы дети старше 10 лет тоже нашли маму и папу, в том числе привелчь внимание к решению этой проблемы», - отметила руководитель программы «Сиротству – нет!» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова.

Д.Касьянова убеждена, что благодаря таким мероприятиям можно помочь детям обрести настоящую любящую семью. «Я думаю что сегодня мы заложили фундамент и через год еще больше детей будут по-настоящему любимы своими мамой и папой», - сказала Д.Касьянова.

Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу детей из школы-интерната.

Воспитанник школы-интерната Коля Олейник, который забил 7 из 9 голов, рассказал, что очень мечтает стать футболистом. «Моя мечта стать хорошим футболистом. Хоть я болею за «Кривбасс» хотель бы в будущем играть только в «Шахтере». Я готов очень много работать, много вкладывать в то, чтобы стать футболистом,» - сказал мальчик.

Конкурсант «Детской «Новой Волны» из Украины Юра Притыка, редко играет с друзьми в футбол. Все его время занято занятиями музыкой. Он поделился впечатлениями от игры.

«Мы сегодня играли футбольный матч с детьми-сиротами. Плохо, когда у ребенка нет родителей, его никто не ждет, он не чувствует родительской заботы и любви. Для меня очень важна поддержка всей моей семьи. Если бы не мама, мной бы никто не занимался», - сказал Юра.

СПРАВКА УНИАН. Семейные ценности – приоритет для организации: в фонде делают все, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. Таких ребят уже более 4000. Анкеты тысяч других детей, которые ищут маму и папу, можно увидеть на Всеукраинском портале по усыновлению http://sirotstvy.net .