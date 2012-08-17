Парень и девушка слетели на квадроцикле со скалы

В Черноморском районе на западе Крыма упал с 30-метровой скалы квадроцикл, на котором катались молодой мужчина и девушка из Твери, оба россиянина погибли.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГАИ, ЧП произошло вечером 16 августа.

"Водитель квадроцикла, двигаясь по грунтовой дороге возле села Оленевка в направлении урочища Джангуль, по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части влево и упал со скалы на берег моря", - говорится в сообщении.

Скончались 25-летний мужчина и его 24-летняя спутница.

Это уже третий подобный случай нынешним летом. В июле квадроциклы дважды падали со скалы в Оленевке. Погибли 51-летний мужчина и 45-летняя женщина из Санкт-Петербурга (РФ).