В Киеве грузовик протаранил переполненную маршрутку

В Киеве грузовик протаранил заполненную пассажирами маршрутку.

Авария произошла на бульваре Перова, передает «5 канал».

По словам стражей порядка, двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Общее количество пострадавших пока не известно. Очевидцы предполагают, что травмировано около десяти человек.