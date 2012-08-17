В Киеве грузовик протаранил переполненную маршрутку
08:13, 17 августа 2012Новости регионов
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Двое пассажиров в тяжелом состоянии
В Киеве грузовик протаранил заполненную пассажирами маршрутку.
Авария произошла на бульваре Перова, передает «5 канал».
По словам стражей порядка, двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Общее количество пострадавших пока не известно. Очевидцы предполагают, что травмировано около десяти человек.
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