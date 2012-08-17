В Киеве грузовик протаранил переполненную маршрутку

08:13, 17 августа 2012
Новости регионов
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Двое пассажиров в тяжелом состоянии 

В Киеве грузовик протаранил заполненную пассажирами маршрутку.

Авария произошла на бульваре Перова, передает «5 канал».

По словам стражей порядка, двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Общее количество пострадавших пока не известно. Очевидцы предполагают, что травмировано около десяти человек.

 

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