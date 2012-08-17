Разоблачен канал поставок трамадола из Индии

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили канал контрабандной поставки из Индии в Украину особо опасного наркотического средства - трамадола.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что 22-летний житель Ривненской области заказал наркотик на одном из Интернет-сайтов с целью дальнейшего распространения на территории области. Переправка наркотика в Украину осуществлялась через систему международных почтовых отправлений на специально открытый абонентский ящик в одном из местных почтовых отделений.

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после получения почтового отправления. В ходе осмотра посылки были обнаружена и изъята тысяча таблеток трамадола.

Следователями УСБУ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.