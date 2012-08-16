3-летний ребенок чуть не сгорел, играя спичками

В городе Стаханове (Луганская область) 3-летний мальчик получил 25% ожогов тела в результате неосторожного обращения со спичками.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мальчик 15 августа, по неосторожности, поджег флигель частного дома.

Как выяснили правоохранители, «в этот день дома находились только мама и бабушка. Отец мальчика уехал на заработки. Пока старшие были заняты своими делами, ребёнок играл во дворе частного дома. Затем воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, зашёл во флигель, и развёл там огонь. Пламя охватило штору и диван. Мгновенно вспыхнули мешки с картошкой и луком. В это время во двор вышла мать – проверить как там ребенок. Увидев дым, идущий из окна флигеля, женщина бросилась туда. Ей удалось спасти малыша и передать его через окно бабушке».

На месте происшествия работали «Скорая помощь», работники МЧС и сотрудники Стахановского горотдела милиции.

«Скорая помощь» отвезла пострадавшего в реанимационное отделение Стахановской городской больницы - мальчик получил 25% ожогов тела 1-2 степени.

Утром 16 августа мальчик был направлен в Луганский областной ожоговый центр.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.