Киев получил 29 новых "скорых"

Столичный «Киевмедавтотранс» получил сегодня в свое распоряжение 27 новых автомобилей экстренной скорой медицинской помощи и 2 реанимобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, ключи от новых машин водителям и командирам бригад вручил председатель КГГА Александр Попов.

Десять из этих карет “скорой” уже сегодня поедут на вызовы киевлян. Остальные начнут обслуживать жителей столицы позднее. В частности, бригады, которые будут работать на новых машинах, на протяжении двух недели пройдут соответствующую учебу.

«Это только начало. Сегодня мы передаем 29 автомобилей, но в целом до конца года мы планируем наполовину обновить парк «Киевмедавтотранса». Приятно, что именно наше киевское предприятие выиграло тендер и обеспечило комплектацию этих автомобилей. Два реанимационных автомобиля мы закупили за средства городского бюджета, они оснащены самым современным оборудованием. Я поинтересовался у специалистов и убедился, что наши реанимобили отвечают самым жестким европейским стандартам», - отметил А.Попов.

27 машин “скорой” приобретены для Киева по государственной программе. В целом за счет государственного бюджета для Киева уже приобретены 42 автомобиля экстренной скорой медицинской помощи типа В. Еще 15 поступят в ближайшее время. Стоимость каждой такой «скорой» – 649 800 грн. Автомобили разработаны в столице фирмой «Крас» на базе автомобиля Peugeot Boxer. Они оснащены современным медицинским оборудованием: семью видами носилок, дефибриллятором, шприцевым насосом, монитором наблюдения за пациентом и другим оборудованием. В салоне установлены системы независимого отопления и кондиционирования, который обеспечивает комфорт работы бригад скорой медицинской помощи и пребывания в салоне пациентов.

Автомобили типа С (реанимобиль) предназначены для транспортировки, осуществления усложненного осмотра и наблюдения за пациентом. Это «Форд», который оснащен дизельным двигателем с повышенной мощностью и усиленной ходовой частью, обеспеченный современным медицинским оборудованием. В частности, шесть видов носилок, дефибриллятор, аппарат для искусственной вентиляции легких, шприцевый насос и другое оборудование. Еще два таких автомобили Киев планирует приобрести до конца года.

В целом парк государственной организации медицинского автотранспорта столицы «Киевмедавтотранс» насчитывает 150 карет экстренной медицинской помощи. По информации Главного управления здравоохранения КГГА, последнее обновление подвижного состава было в 2008 году. 90% автомобилей имеют стопроцентный износ, они морально устарели и подлежат замене.