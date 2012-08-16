Врач "скорой", пытаясь украсть монитор, убил женщину

В Луганске милиция задержала врача скорой помощи по подозрению в убийстве женщины-сторожа с целью похищения монитора от компьютера.

Как сообщили УНИАН в департаменте по связям с общественностью МВД, тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в складском помещении одного из частных предприятий.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции 15 августа задержали 56-летнего местного жителя, врача скорой помощи Лутугинского районного территориального медицинского объединения (Луганская область).

Предварительно установлено, что он ночью 28 июля в упомянутом месте, с целью завладения имуществом, проник на территорию указанного предприятия, убил потерпевшую и похитил монитор к компьютеру. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила в комментарии УНИАН руководитель по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай, женщина была найдена в складском помещении, где ранее был нелегальный салон игровых автоматов. Выяснилось, что хозяин помещения игровые автоматы вывез еще до милицейской проверки. Милиция обнаружила труп девушки уже в пустом помещении.

«Врач скорой помощи, который задержан по подозрению в совершении убийства, отказывается давать показания. Сегодня суд изберет ему меру пресечения», - сказала Т.Погукай.

