Задержан хозяин катера, тяжело травмировавшего в море женщину

В Донецкой области задержан хозяин катера, тяжело травмировавшего в Азовском море женщину.

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Донецкой области, вечером 10 августа во время купания в Азовском море возле одной из баз отдыха поселка Мелекино тяжёлые травмы получила 63-летняя женщина. С диагнозом «травматическая ампутация обеих ног на уровне голени» она была доставлена в больницу. Как стало известно, повреждения потерпевшей были причинены винтом двигателя проплывавшего мимо катера.

Сотрудникам милиции женщина рассказала, что плавала далеко за буйками, около 150 метров от берега, и, устав от долгого плавания, она лежала на спине с закрытыми глазами, поэтому приближающийся катер увидела слишком поздно.

На борту в тот момент находились хозяин моторки, двое его помощников и около 8 пассажиров из числа отдыхающих. Сразу после случившегося двое мужчин попытались поднять раненую женщину на борт, но им это не удалось, поэтому они вплавь доставили её на берег, а затем в больницу. Хозяин же лодки высадил пассажиров у причала и с места происшествия скрылся.

Правоохранители задержали хозяина катера, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Задержанному 34 года, он является жителем одного из сёл района, ранее неоднократно судимым (последняя судимость за ДТП). Мужчина занимался вывозом отдыхающих на морские прогулки на собственном катере, не имея документов на это плавсредство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК Украины «Нарушение действующих на транспорте правил». В его рамках следствие обращается к лицам, находившимся в тот вечер на катере, с просьбой сообщить обо всех известных им обстоятельствах в милицию.