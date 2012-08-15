Молодые ребята наелись дурмана: в больнице - состояние тяжелое

В Херсонской области госпитализированы пять человек, которые отравились семенами травы дурмана.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 19.45 14 августа в городе Скадовск из детского пансионата «Скадовськ» в центральную районную больницу госпитализированы пять человек (жители Львовской области, 1995-1997 г.р.), которые отравились семенами травы дурмана.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.