Молодые ребята наелись дурмана: в больнице - состояние тяжелое

14:59, 15 августа 2012
Новости регионов
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Отдыхали в пансионате

В Херсонской области госпитализированы пять человек, которые отравились семенами травы дурмана.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 19.45 14 августа в городе Скадовск из детского пансионата «Скадовськ» в центральную районную больницу госпитализированы пять человек (жители Львовской области, 1995-1997 г.р.), которые отравились семенами травы дурмана.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

 

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