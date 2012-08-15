Парламент Крыма выделил для перинатального центра более 7 млн

Верховный Совет Крыма на внеочередной сессии в среду, 15 августа, выделил почти 7,1 млн грн из бюджета региона на завершение подготовительных работ и приобретение необходимого оборудования для Республиканского перинатального центра в Симферополе.

Как сообщила пресс-служба Совета министров Крыма, премьер-министр автономии Анатолий Могилев уточнил, что деньги будут направлены на приобретение современной мебели и необходимого медицинского оборудования.

«Осенью мы планируем завершить строительство перинатального центра. Учитывая, что он будет обслуживать женщин со всего Крыма, необходимо создать там комфортные условия. В центре будут работать лучшие специалисты», - сказал А.Могилев.

Напомним, в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество материнства и детства» в Крыму ведется работа по созданию Республиканского перинатального центра. На базе центра будут оборудованы современные индивидуальные залы для родовспоможения, неонатальные отделения, медико-генетический центр, отделение реконструктивной гинекологии, центры планирования семьи, экстренной акушерской и гинекологической помощи и т.д.