В Крыму утонули двое мужчин, спасая во время шторма женщину

В Крыму утонули двое мужчин, спасая женщину, которая тонула во время шторма.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 14 августа в 16:55 в МЧС Черноморского района поступило сообщение о том, что в море в районе урочища «Беляус», неподалеку от с. Знаменское (Черноморский район, АР Крым) пропали два человека.

К месту происшествия была направлена мобильно-оперативная группа МЧС Черноморского района. Спасатели установили, что в неприспособленном для купания месте, на расстоянии приблизительно 200 м от берега, женщина не рассчитала силы и не смогла доплыть до берега в шторм и стала тонуть.

Неподалеку от берега отдыхали с палатками две семьи из Кировограда. Увидев тонущую, мужчины (1972 г.р. и 1976 г.р.) бросились на помощь. На виду у своих жен и детей они спасли женщину, но сами до берега не доплыли и пошли под воду. Спасенная же женщина, очутившись на берегу, села в автомобиль и уехала.

Спасатели подняли из моря тело мужчины, 1972 г.р., поиски второго - продолжаются.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.