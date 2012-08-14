Житомирщина: без электричества осталось 15 населенных пунктов

16:35, 14 августа 2012
Новости регионов
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Из-за дождя и шквального ветра

В Житомирской области из-за дождя и шквального ветра без электричества осталось 15 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Житомироблєнерго», 13-14 августа из-за ухудшения погодных условий нарушилось электроснабжение в Бердичевском, Андрушевском, Коростышевском, Ружинском, Новоград-Волынском, Попельнянском, Житомирском, Любарском, Чудновском и Овручском районах Житомирской области.

Сложные погодные условия привели к повреждению электрических сетей и обесточиванию 173 трансформаторных подстанций в селах этих районов.

Для ликвидации последствий ненастья задействовано 79 бригад РЭС, 288 человек, 76 машин и 20 механизмов.

Ведутся восстановительные работы.

 

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