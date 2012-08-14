Житомирщина: без электричества осталось 15 населенных пунктов

В Житомирской области из-за дождя и шквального ветра без электричества осталось 15 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Житомироблєнерго», 13-14 августа из-за ухудшения погодных условий нарушилось электроснабжение в Бердичевском, Андрушевском, Коростышевском, Ружинском, Новоград-Волынском, Попельнянском, Житомирском, Любарском, Чудновском и Овручском районах Житомирской области.

Сложные погодные условия привели к повреждению электрических сетей и обесточиванию 173 трансформаторных подстанций в селах этих районов.

Для ликвидации последствий ненастья задействовано 79 бригад РЭС, 288 человек, 76 машин и 20 механизмов.

Ведутся восстановительные работы.