Киевская Куреневка снова в опасности?

Назначено совещание по определению путей ликвидации затопления части киевской Куреневки.

Об этом УНИАН сообщил начальник столичного Главного управления по чрезвычайным ситуациям Виталий Пшеничный.

Он объяснил, что затопление произошло в результате выхода на поверхность реки Сырец, часть которой на определенном промежутке на территории Киева проходит в железобетонном коллекторе. “Вчера на одной из камер сорвало два люка и воду вышла на поверхность, на проезжую часть. Произошло это в связи с переполнением коллектора”, - сказал В.Пшеничный.

Он связывает это с сильными ливнями. “Вчера выпало больше половины месячной нормы. Если месячная норма - 75 мм, то выпало где-то 50 мм”, - отметил руководитель городского ГУ по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, воду реки откачать невозможно, в то же время сегодня по сравнению с вчерашним днем уровень затопления снизился.

“В 18.00 мы соберем техническое совещание и будем принимать решение, как действовать дальше. На сегодняшний день уровень воды относительно бровки улицы несколько снижается. Если сравнивать со вчерашним днем, то он упал где-то на 80 см. Вчера был где-то 1,5 м. То есть почти вдвое. И сейчас продолжает снижаться”, - сказал В.Пшеничный.

По поводу вариантов ликвидации чрезвычайной ситуации он сообщил: “Варианты могут быть разные: перехватывать воду, строить насосную станцию, чистить коллектор и прочее. Есть много вариантов. Какова причина того, что случилось, мы на сегодняшний день не знаем, потому что коллектор заполнен водой... Туда попасть нельзя. Почему вода вышла на поверхность, еще не установлено».

Относительно аварии коллектора на улице Зодчих В.Пшеничный объяснил, что система является изношенной: “Необходимо перекладывать коллектора. Разрушилась и провалилась верхняя часть коллектора. Сейчас удалось переподключить всех потребителей на другой коллектор, и все дома сейчас с водой и канализацией. Начаты восстановительные работы. Скорее всего, когда откачают воду, в этот железобетонный коллектор затянут пластиковую трубу”. Ремонт, прогнозирует В.Пшеничный, продлится около 10 дней.