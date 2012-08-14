В Крыму утонул россиянин, купаясь во время шторма

Житель Ленинградской области России утонул 13 августа, купаясь во время шторма в Черном море в Крыму, в судакской бухте Капсель.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Мужчине было 43 года. Он проживал в российском городе Кириши.

В тот же день в море в феодосийском поселке Приморский курортники нашли тело белоруса. Точную причину смерти 60-летнего мужчины из деревни Талька Минской области сейчас устанавливают судмедэксперты.

Кроме того, днем и вечером 13 августа в море в феодосийском поселке Орджоникидзе удалось спасти 17-летнего жителя российского Брянска и 24-летнего жителя белорусского поселка Октябрьский. Первого тонувшего вытащили из воды отдыхающие, второго – его друзья. Юноша и мужчина госпитализированы.