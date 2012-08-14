В Святошинском р-не Киева провалилась почва на глубину 7 м

Сегодня около 8.00 в Святошинском районе Киева по ул. Зодчих, 26, на проезжей части произошел провал в связи с повреждением канализационного коллектора глубокого залегания, диаметр которого в месте провала – 1 метр.

Как информирует пресс-служба ПАО “Киевводоканал”, в связи с аварией движение транспорта по улице Зодчих полностью перекрыто.

Размер провала составляет 10 м в диаметре и глубиной 7 м. В месте повреждения верхняя часть железобетонного коллектора была полностью разрушена под действием газовой коррозии, коллектор фактически “сложился” внутрь, что и повлекло провал.

Никто не пострадал, выливания стоков на поверхность не произошло.

На месте аварии бригады «Киевводоканала» осуществляют первоочередные меры по локализации аварии.

Водоснабжение жителей прилегающих районов не будет прекращено. Канализация района поддерживается на должном уровне.

В «Киевводоканале» отмечают, что в 2008 году на этом же коллекторе по этому же адресу на проезжей части случилась подобная авария.

Коллектор по улице Зодчих давно находится в списке наиболее аварийных объектов. Еще в 2008 году его реконструкцию обещали профинансировать из бюджета города, однако на сегодняшний день средства не выделены, говорится в сообщении.

Канализационный коллектор по улице Зодчих является одной из двух нитей коллекторов к КНС «Борщаговка-2». Он был построен в 1967 году.