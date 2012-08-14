Киев затопило: людей эвакуируют на лодках (фото)

Киев в очередной раз не выдержал летнего дождя.

Ливнеприемники и канализация, которые не чистят годами, не справляются с дождем, который идет с утра 13 августа, сообщает Украинская правда.

В частности, на улице Скляренко уровень воды достигает колен. Напомним, что и центр Днепропетровска «утопает» в дождевой воде. В городе за сутки выпала месячная норма осадков.