Киев затопило: людей эвакуируют на лодках (фото)
10:43, 14 августа 2012Новости регионов
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Ливнеприемники не чистят годами
Киев в очередной раз не выдержал летнего дождя.
Ливнеприемники и канализация, которые не чистят годами, не справляются с дождем, который идет с утра 13 августа, сообщает Украинская правда.
В частности, на улице Скляренко уровень воды достигает колен. Напомним, что и центр Днепропетровска «утопает» в дождевой воде. В городе за сутки выпала месячная норма осадков.
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