В Севастополе отдыхающие попали под камнепад, погиб подросток

Вблизи Севастополя на мысе Фиолент семь россиян и пять местных жителей попали под камнепад.

Об этом сообщает Территориальное управление МЧС Украины в г. Севастополе.

Отмечается, что граждане отдыхали на окруженном скалами диком пляже. Начался ливень и поднялся сильный ветер, который спровоцировал камнепад. 16-летнему жителю Севастополя, который со своей семьей спрятался в палатке, на голову упал камень, нанеся смертельную травму. Подросток умер на месте происшествия.

На вызов туристов по номеру "101" на место прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС и сотрудники коммунальной аварийно-спасательной службы. Спасатели обвязали отдыхающих специальным снаряжениям и вдоль береговой линии по склонам вывели к воинской части, расположенной неподалеку. Спасательная операция продолжалась около трех часов.