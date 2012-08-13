Возле Гостомеля уничтожают под застройку киевский лес

На территории Киевского лесничества КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» возле поселка Гостомель Киевской области уничтожено около 100 деревьев ценных лесных пород и выкопано несколько котлованов под строительство.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль, информирует пресс-служба депутата.

«Ко мне обратились лесники Святошинского лесопаркового хозяйства с сообщением о систематических вырубках столетних дубов и сосен на территории Киевского лесничества около поселка Гостомель. На территории леса уже выкапывают котлованы под строительство и устанавливают металлические заборы", - проинформировал Д. Москаль.

Политик заметил, что в апреле-августе текущего года лесники КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» составили 11 протоколов о лесонарушениях недалеко от Гостомеля. В частности, зафиксированы такие нарушения: самовольная вырубка деревьев ценных лесных пород, выкапывание котлованов, установление металлических заборов, установление временных сооружений, складирование строительных материалов на территории леса.

Д.Москаль направил депутатские обращения в столичную прокуратуру, Государственную экологическую инспекцию Украины в г. Киеве и ГУ МВД Украины в г. Киеве о привлечении к ответственности виновных в уничтожении деревьев, выкапывании котлованов и установлении заборов на территории КП «Святошинское лесопарковое хозяйство».

«Для спасения леса ему необходимо как можно быстрее предоставить природоохранный статус. Я призываю Президента Украины подписать указ о включении Беличанского леса в территорию Национального природного парка «Голосеевский», - подчеркнул Д.Москаль.

Он напомнил, что Киевский городской совет на пленарном заседании 12 июля принял решение о согласовании расширения границ Национального природного парка «Голосеевский» за счет земель КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» общей площадью 6462,62 га. Теперь соответствующий указ должен подписать Президент Украины В. Янукович.