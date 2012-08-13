Возле Гостомеля уничтожают под застройку киевский лес
Уже выкопано несколько котлованов
На территории Киевского лесничества КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» возле поселка Гостомель Киевской области уничтожено около 100 деревьев ценных лесных пород и выкопано несколько котлованов под строительство.
Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль, информирует пресс-служба депутата.
«Ко мне обратились лесники Святошинского лесопаркового хозяйства с сообщением о систематических вырубках столетних дубов и сосен на территории Киевского лесничества около поселка Гостомель. На территории леса уже выкапывают котлованы под строительство и устанавливают металлические заборы", - проинформировал Д. Москаль.
Политик заметил, что в апреле-августе текущего года лесники КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» составили 11 протоколов о лесонарушениях недалеко от Гостомеля. В частности, зафиксированы такие нарушения: самовольная вырубка деревьев ценных лесных пород, выкапывание котлованов, установление металлических заборов, установление временных сооружений, складирование строительных материалов на территории леса.
Д.Москаль направил депутатские обращения в столичную прокуратуру, Государственную экологическую инспекцию Украины в г. Киеве и ГУ МВД Украины в г. Киеве о привлечении к ответственности виновных в уничтожении деревьев, выкапывании котлованов и установлении заборов на территории КП «Святошинское лесопарковое хозяйство».
«Для спасения леса ему необходимо как можно быстрее предоставить природоохранный статус. Я призываю Президента Украины подписать указ о включении Беличанского леса в территорию Национального природного парка «Голосеевский», - подчеркнул Д.Москаль.
Он напомнил, что Киевский городской совет на пленарном заседании 12 июля принял решение о согласовании расширения границ Национального природного парка «Голосеевский» за счет земель КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» общей площадью 6462,62 га. Теперь соответствующий указ должен подписать Президент Украины В. Янукович.