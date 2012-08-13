В Крыму микроавтобус врезался в рейсовый автобус

В Крыму на дороге Судак - Грушевка 12 августа микроавтобус врезался в рейсовый автобус. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пострадали ехавшие в меньшем по размеру транспорте - микроавтобусе.

Находившийся за рулем "Мерседеса Вито", 66-летний житель Харьковской области, не справился с управлением, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб в рейсовый автобус "Неоплан". Автобус выполнял рейс "Судак - Симферополь". В салоне находилось 45 человек.

В результате ДТП погибла 22-летняя девушка пассажирка микроавтобуса - жительница Харьковской области. Еще двое пассажиров, 45-летняя крымчанка и 25-летний житель Луганской области, доставлены в больницу.

Пассажиры рейсового автобуса в аварии не пострадали.