Запорожье: иномарка столкнулась с автобусом с россиянами

14:10, 13 августа 2012
Новости регионов
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Водитель иномарки погиб

В Запорожской области столкнулись автомобили Honda и BMW, после чего Honda столкнулась с рейсовым автобусом международного сообщения, следовавший по маршруту "Севастополь – Шебекино" (РФ).

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, ДТП произошло накануне – 12 августа вечером на 348-м километре автодороги Харьков-Симферополь – в 15 километрах от г. Мелитополь.

«Водитель автомобиля «Хонда- аккорд» - житель Днепропетровска 1975г. р., осуществляя обгон пассажирского автобуса «Киа», следовавшего из Севастополя в Шебекино (РФ) совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем БМВ под управлением жителя Мелитополя 1984 г. р. В результате ДТП, водитель автомобиля «Хонда» от полученных травм скончался, пассажирка автомобиля – 1977 г.р. госпитализирована с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, водитель БМВ доставлен в больницу с переломом ноги и ушибом грудной клетки», - сообщили в милиции.

По данным управления МЧС в Запорожской области, в результате столкновения легковушек одну из них отбросило на автобус, в результате чего он получил повреждения рулевой колонки.

«В автобусе находилось 39 человек, в том числе 14 детей – граждане России. Никто из них не пострадал, однако автобус из-за полученного повреждения не смог продолжить движение. Пассажиры, отказались ехать в гостиницу, переночевали в автобусе спасателей с обогревом и сегодня – 13 августа утром выехали к месту назначения на автобусе, вызванном из Белгорода сразу же после ДТП», - сообщили в ГТУ МЧС в Запорожской области.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, данная авария – второе за последний месяц ДТП с участием автобусов международного сообщения в Запорожской области.

18 июля около 12:40 в Запорожской области вблизи села Лукашево на автодороге Запорожье-Днепропетровск-Борисполь съехал в кювет и перевернулся автобус «Донецк-Прага», в котором находилось 10 пассажиров – граждане Украины и Чехии и 2 водителя.

В результате ДТП один человек – 49-летняя женщина, гражданка Украины во время аварии вылетевшая из салона и попавшая под опрокинувшийся автобус, погибла. Еще два пассажира – также граждане Украины госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести. Большинство других пассажиров получили порезы осколками стекол, разбившихся во время ДТП, но от госпитализации отказались.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
 

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