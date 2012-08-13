В Крыму утонул россиянин и пропали двое украинцев

На западе Крыма в Черном море 12 августа утонул гражданин России, а двое украинцев пропали без вести.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, 44-летний житель российского города Иваново пошел купаться в море в урочище Атлеш в Черноморском районе полуострова. Курортнику стало плохо в воде, и он скончался. Тело россиянина доставили в морг Евпатории. Причина смерти мужчины устанавливается.

В тот же день неподалеку от мыса Прибойный также в Черноморском районе пропал аквалангист - 52-летний житель Киева. Дайвер 2,5 часа не возвращался на берег. Ныряльщики обследовали территорию, но мужчину не нашли. Поиски приостановили на ночь, сегодня работы продолжили.

Также ищут 15-летнего мальчика из Евпатории. Он вместе с друзьями и отцом одного из подростков купался на диком пляже в районе курортного города при волнении моря 2 балла и пропал.