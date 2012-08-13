В Полтавской области змея укусила 4-летнюю девочку

12 августа, в 20:00, в хирургическое отделение Котелевской центральной райбольницы (Полтавская обл.) с предварительным диагнозом «укус змеи» доставлена 4-летняя девочка.

По данным Центра пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, пострадавшая - жительница Котельвы. По предварительным данным, она с родителями отдыхала в пригороде, где бегала по лесу.

"Потом она прибежала к родителям и стала плакать и говорить, что ее укусила змея. Родители срочно доставили девочку в больницу,- сообщил представитель Центра пропаганды УМЧС.

Сейчас состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.

