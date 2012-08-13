Женщина продавала пропитанные опием бинты

В Луганской области задержали женщину, которая продавала пропитанные опием марлевые бинты.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, женщину задержали во время продажи очередной партии товара - трех метров пропитанных опием бинтов, за которые она хотела получить 3 тыс. грн. По данным экспертов, вес опия в чистом виде в пересчете на сухое вещество составлял 3 грамма.

Установлено, что женщина собирала в полях дикий мак, отделяла головки и отжимала наркотический сок в бинты. Остатки - стебельки - также тщательно перерабатывала. В доме задержанной была обнаружена и изъята маковая соломка весом 650 граммов.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта или сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины.