Николаевщина: четверо из 11 пострадавших в ДТП - в тяжелом состоянии

Четверо из 11 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Николаевской области находятся в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По уточненным данным, 11 августа в 23.30 на 72-м км трассы Николаев-Херсон в Николаевском районе произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Среди пострадавших 5 граждан России и 3 Беларуси. Госпитализированы 11 человек, в том числе 8 детей, 2 оказана амбулаторная помощь.

На сегодняшний день состояние четырех пострадавших, среди которых трое детей, оценивается как тяжелое, 7 человек (в том числе 5 детей) – средней тяжести. Пострадавшие находятся в Николаевской областной детской больнице и больнице скорой медицинской помощи г. Николаева. Прооперированы 6 человек, в том числе 2 детей.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. На месте, по поручению вице-премьер-министра – министра здравоохранения Украины Раисы Богатырёвой, работают специалисты-консультанты Центра экстренной медицины и медицины катастроф Минздрава Украины.

На данный момент решается вопрос об аэромобильной эвакуации детей в лечебные заведения государственного уровня.