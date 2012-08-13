В Полтаве из окна третьего этажа выпала 3-летняя девочка

12 августа в 17.00 в реанимационное отделение Полтавской городской детской больницы была доставлена трехлетняя девочка, которая выпала с третьего этажа жилого дома.

По данным Центра пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, у ребенка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшей - тяжелое.

По предварительным данным, ребенок оперся на москитную сетку в окне, которая не выдержала и выпала.

По данным облуправления МВД, с начала августа в медицинские учреждения области уже доставлено трое малышей, которые выпали из окон через москитную сетку.

Первый подобный случай произошел в Комсомольске. Там 5-летняя девочка через москитную сетку выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Жизнь ребенку спасла куча песка, которая осталась под окнами многоэтажки после ремонтных работ.

8 августа, в Полтаве, двухлетняя девочка забралась на подоконник и заинтересовавшись в том, что делается на дворе, оперлась на сетку. Ненадежная конструкция сдвинулась и ребенок полетел вниз с высоты второго этажа. Девочка осталась жива.