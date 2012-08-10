В Одессе возле пляжа "Ланжерон" выявили авиабомбу

Утром, 10 августа, специалисты Аварийно-спасательного отряда Управления МЧС Украины в Одесской области ликвидировали на одесском пляже «Ланжерон» крупную авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского горсовета.

Как уточнили в Департаменте обороной работы и гражданской обороны горсовета, «боеприпас был подорван при соблюдении всех мер безопасности - милиция на несколько часов оцепила район пляжа». Специалисты облМЧС полагают, что авиационную бомбу в Одесскую акваторию Черного моря принесло течением, другие подробности обнаружения бомбы не уточняются.