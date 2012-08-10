Во Львове женщина выпала с пятого этажа жилого дома

Во Львове с пятого этажа жилого дома выпала и погибла 61-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, это произошло 9 августа на улице Величковского.

Правоохранители выяснили, что сын погибшей, выходя из квартиры, закрыл свою мать, чтобы она не вышла из дома и не употребляла спиртные напитки.

Такие действия, как отмечают в милиции, мужчина предпринимал неоднократно.

Однако на этот раз женщина связала несколько простыней и пыталась вылезти через окно.

Простыни не выдержали и женщина упала на землю. От полученных травм она умерла до приезда медиков.