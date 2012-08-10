Пять ремонтников погибли из-за аномальной жары

Одной из причин гибели трех работников предприятия «Кожзавод-Златопольский» (г. Новомиргород) и двух работников водопровода «Днепр-Кировоград» (г. Светловодск) была аномальная жара и несоблюдение элементарных правил охраны труда.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления Госгорпромнадзора в области Владимира Береславского.

Он отметил, что повышенная температура воздуха ускоряет ход химических реакций и выделения вредных газов, от которых человек может погибнуть, лишь раз вдохнув. Управление Госгорпромнадзора рекомендует предприятиям области свести к минимуму или вообще перенести все плановые работы в канализационно-водопроводных колодцах на осень, когда спадет жара.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в Кировоградской области произошло два несчастных случая. Трое работников предприятия «Кожзавод-Златопольский» проводили чистку отстойника, и погибли в результате отравления испарениями неизвестного вещества. Днем раньше во время выполнения ремонтных работ на водопроводе «Днепр-Кировоград» погибли один из руководителей трубопроводных сетей города Светловодска и слесарь. Причина смерти – также отравление парами неизвестного вещества.