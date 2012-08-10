В Полтаве из четвертого этажа выпала 2-летняя девочка

В Полтаве из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, 9 августа в 14:15 в хирургическое отделение Полтавской городской детской клинической больницы с ушибом головного мозга госпитализирована 2-х летняя девочка. Ребенок травмировался в результате падения с 4-го этажа жилого дома по ул. К.Шосе в Полтаве. Состояние пострадавшей - тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Комсомольске Полтавской области пятилетняя девочка выпала из окна 4 этажа и осталась жива.

