В Полтаве из четвертого этажа выпала 2-летняя девочка
10:38, 10 августа 2012Новости регионов
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Состояние - тяжелое
В Полтаве из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, 9 августа в 14:15 в хирургическое отделение Полтавской городской детской клинической больницы с ушибом головного мозга госпитализирована 2-х летняя девочка. Ребенок травмировался в результате падения с 4-го этажа жилого дома по ул. К.Шосе в Полтаве. Состояние пострадавшей - тяжелое.
Как сообщал УНИАН, в конце июля в Комсомольске Полтавской области пятилетняя девочка выпала из окна 4 этажа и осталась жива.
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