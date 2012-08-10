На Киевщине столкнулись два автомобиля: погибло 5 человек
10:08, 10 августа 2012Новости регионов
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В том числе ребенок
Вчера в 21.20 недалеко от Белой Церкви Киевской области на автодороге Киев – Одесса в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло 5 человек, в том числе ребенок 2006 г.р.
Как сообщает прес-слудба МЧС, еще один ребенок (2008 г.р.) с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.
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