На Киевщине столкнулись два автомобиля: погибло 5 человек

Вчера в 21.20 недалеко от Белой Церкви Киевской области на автодороге Киев – Одесса в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло 5 человек, в том числе ребенок 2006 г.р.

Как сообщает прес-слудба МЧС, еще один ребенок (2008 г.р.) с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.