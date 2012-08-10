В Херсонской области два лесных пожара

По факту поджогов, которые привели к масштабным лесным пожарам в Херсонской области, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Херсонской области Константин Свиденко сегодня ночью во время совещания оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров на Херсонщине. По словам прокурора, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК Украины (умышленный поджог лесных массивов, повлекший особо тяжкие последствия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование поручено следственному управлению УМВД в Херсонской области. В следственно-оперативную группу, помимо следователей милиции, включены работники МЧС и СБУ. «Проверяются все версии. На данный момент рабочей является версия: умышленный поджог лесных массивов. Осмотр места происшествия еще продолжается», - сообщил К.Свиденко. Начальник УМВД в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий Литвин отметил, что сегодня при получении информации о лесном пожаре по тревоге были подняты все работники херсонской милиции – более 3 тыс. человек. Непосредственно на места пожаров выехали почти 1 тыс. работников милиции. По словам В.Литвина, определено место возгорания возле села Крынки Цюрупинского района, и там сейчас работает экспертная группа, которая определяет все детали возникновения огня. «У нас в нынешнем году это уже третий случай поджога. По двум предыдущим случаям люди были задержаны и уже скоро суд даст им правовую оценку», - сообщил В.Литвин. Также начальник УМВД отметил, что по сегодняшнему поджогу еще пока никто не задержан. *** Как сообщалось ранее, в результате возникшего утром 9 августа лесного пожара возле села Крынки Цюрупинского района (Корсунское лесничество Каховский лесхоз) пострадало около 950 га леса. А в возникшем в 13.40 пожаре в Копаневском лесничестве (Великокопаневский лесхоз) пострадало 420 га леса.

