Мать чуть ли не до смерти побила 2-летнего сына - помочился в кроватку

В Киевской области двухлетний мальчик госпитализирован в реанимацию после избиения матерью

Киев. 9 августа. УНИАН. В городе Белая Церковь Киевской области 36-летняя женщина избила своего 2,5-летнего сына. Малыш госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, где он находится в состоянии комы.

Как сообщили УНИАН во ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, правоохранители задержали мать мальчика в медицинском заведении. Женщина рассказала, что так она воспитывала ребенка за то, что и помочился в свою кроватку.

В отношении матери возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные тяжкие телесные повреждения), она находится в изоляторе временного содержания. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Также в отношении женщины намерены возбудить уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

