В Киеве на станции метро «Университет» искали бомбу

Сегодня в 14.40 по линии 102 неизвестный мужчина сообщил о заложенной взрывчатке на станции метрополитена «Университет».

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сразу был ограничен вход людей на указанную станцию, но на время проверки движение поездов и эвакуация не проводились.

Взрывотехнические службы проверили станцию и прилегающую к ней территорию и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Как отметили в главке, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность позвонившего.