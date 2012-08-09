В Киеве на станции метро «Университет» искали бомбу
16:26, 09 августа 2012Новости регионов
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Информация анонима не подтвердилась
Сегодня в 14.40 по линии 102 неизвестный мужчина сообщил о заложенной взрывчатке на станции метрополитена «Университет».
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сразу был ограничен вход людей на указанную станцию, но на время проверки движение поездов и эвакуация не проводились.
Взрывотехнические службы проверили станцию и прилегающую к ней территорию и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Как отметили в главке, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность позвонившего.
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