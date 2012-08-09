В Донецкой области выявили и уничтожили плантацию конопли

В Донецкой области сотрудники СБУ выявили и уничтожили плантацию конопли, стоимость выкорчеванного посева на черном рынке правоохранители оценили в сумму около 4,8 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, незаконный посев конопли был выявлен на территории Краснолиманского района. Плантация была спрятана в лесополосе в 300 метрах от автомобильной дороги, высота растений достигала 2,5 метров.

Сотрудники СБУ изъяли 5298 кустов.

В настоящее время материалы по данному факту направлены в органы милиции для установления хозяина плантации и для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

