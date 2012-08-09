В Херсонской области горят 50 гектаров леса

Сегодня в 13.12 поблизости от с. Кринки Цюрупинского района Херсонской области на территории Каховского лесоохотничьего хозяйства (Корсунское лесничество) возник лесной пожар на площади 50 га, из них 25 га - верховой.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, общая площадь лесных насаждений в этом лесничестве составляет около 8000 га.

К ликвидации пожара привлечено 66 человек личного состава, в том числе от МЧС - 36 человек, также задействованы 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 9 единиц.