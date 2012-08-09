Во время химической обработки полей упал самолет, пилот погиб
15:35, 09 августа 2012Новости регионов
0
В Черниговской области
Сегодня в 10.35 в оперативно-координационный центр ТУ МЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в 9.30 возле с. Носеловка Борзнянского района, во время проведения химической обработки сельскохозяйственных угодий ООО "Артания-Агро", произошло падение самолета Z-37.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пилот самолета погиб на месте авиакатастрофы.
Причина падения устанавливается следственно-оперативной группой Борзнянского ГО УМВД Украины в области.
На месте происшествия работает оперативная группа службы гражданской защиты Борзнянского района ТУ МЧС Украины в Черниговской области.
Проверку по факту аварии осуществляют соответствующие следственные органы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter