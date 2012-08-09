Прокуратура требует усилить контроль над хранением продуктов

Во Львовской области из-за массовых отравлений прокуратура требует усилить контроль над соблюдением требований законодательства по надлежащему хранению продуктов на рынках и в заведениях общественного питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

В связи с этим Прокуратура направила соответствующие письма в областную СЭС, инспекцию по вопросам защиты прав потребителей, а также в милицию с требованием принять безотлагательные дополнительные меры для обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического фона в области и защиты населения от инфекционных болезней.

Напомним, в августе во Львовской области были зафиксированы три случая массового отравления людей. В частности, во Львове в заведении общественного питания (пиццерии) отравилось пять иностранцев, в с. Шегини Мостиского района в детском доме семейного типа – 16 человек (в том числе 8 детей), в с. Заболотцы Бродовского района во время празднования свадьбы – 43 человека (из них 6 – детей).