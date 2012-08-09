В США необратимо меняется климат

Июль был самым теплым месяцем в Соединенных Штатах за всю историю наблюдений. По данным метеорологов, средняя температура на основной территории страны (за исключением Аляски и штата Гавайи) в июле составила 25 градусов Цельсия, преодолев рекорд 1936 года, передает Радио Свобода.

Первые 7 месяцев нынешнего года также были самыми теплыми за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1895 года. Высокие температуры и малое количество осадков также привели к засухе в ряде районов США и, как следствие - к повышению цен на продукты питания. Специалисты считают, что речь идет не о случайности, а о проявлении глобального изменения климата.

