В Киевской области безвести пропала молодая пара

Милиция Киевской области разыскивает двух безвести пропавших молодых людей, - 15-летнюю девушку и 19-летнего парня.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в дежурную часть Васильковского горотдела милиции обратилась 33-летняя жительница поселка Исследовательское Киевской области. Взволнованная женщина сообщила стражам порядка, что 2-го августа около 9-ти часов утра ее 15-летняя дочка, Рымарь Виктория Юрьевна ушла из дома и не вернулась.

Установлено, что в последний раз В.Рымарь видели в маршрутном такси, которое следовало в город Белая Церковь. Также стало известно, что девушка могла ехать в указанный город на встречу со своим знакомым парнем, 19-летним Пономаренко Андреем Викторовичем, с которым может находиться и в настоящее время, поскольку последнего дома тоже нету.

Как отметили в милиции, одной из вероятных причин исчезновения молодых людей могло стать запрещение родителей им встречаться.

Работники милиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кто видел молодых людей, или владеет какой-либо информацией относительно их и места пребывания сообщить по телефонам (044) 271-63-64 (Управление уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области), 271-60-02, 271-60-03 (дежурная часть ГУ МВД Украины в Киевской области) – круглосуточно, или 102.

Приметы исчезнувшей Рымарь Виктории Юрьевны: на вид 16-18 лет, рост 163 сантиметра, размер обуви 39, худощавого телосложения, лицо круглое, нес прямой, губы средние, глаза темные, волосы прямые, средней длины окрашены в рыжий цвет. Была одета: джинсы или шорты голубого цвета, футболка черного или голубого цвета, босоножки черного цвета со стразами спереди и замком сзади. При себе имела черную сумку, три серебряных перстенька на пальцах.