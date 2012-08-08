Бывший чиновник выращивал в Крыму коноплю

Сотрудники крымских управлений СБУ и МВД обнаружили 30 тыс. кустов конопли на 1 га поля в селе Мазанка Симферопольского района.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ СБУ в Крыму.

«Поле поделено на паи. Внимание оперативников привлёк единственный необработанный участок земли размером более одного гектара, заросший гигантскими кустами конопли. Высота отдельных наркосодержащих растений превышала человеческий рост, плотность произрастания достигала 30 кустов на квадратный метр», - говорится в пресс-релизе.

Хозяином участка оказался бывший чиновник. «56-летний крымчанин свою причастность к наркосодержащей растительности всячески отрицал, по документам участок принадлежал ему на правах аренды», - сказано в сообщении.

Владелец земли привлечён к административной ответственности согласно ч. 2 статьи 106 КУоАП Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли». Он оштрафован. Плантация уничтожена.